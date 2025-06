Renzi-Salis e quei sussurri in diretta che fanno impazzire Schlein...

04 giugno 2025 a

Il gioco di sussurri tra la neo sindaca di Genova, Silvia Salis, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non è sfuggito alle telecamere di Dimartedì e ha già provocato il mal di pancia della segretaria del Pd, Elly Schlein. Ospiti entrambi nel salotto di Giovanni Floris, su La7, l'ex atleta che ha restituito il capoluogo della Liguria alla sinistra e l'ex premier si sono intrattenuti con un fitto scambio di battute a microfoni spenti mentre attendevano di raggiungere il conduttore e il pubblico. Possibile che i due abbiano colto l'occasione per discutere di una prova di coalizione? Nessuno può confermarlo, ma i bene informati dicono che la complicità cristallizzata dalle immagini della diretta abbia fatto impazzire la numero uno dei Dem.

E non può essere un caso che la prossima assemblea nazionale del partito guidato da Renzi sarà organizzata a Genova entro la fine di questo mese. La notizia, d'altronde, l’ha data l'ex premier stesso, con una breve nota su quello che ormai da tempo sembra essere il suo strumento di comunicazione, la newsletter Enews. Mosse, quelle dell'ex sindaco di Firenze, che certo non sono passate inosservate e che, anzi, sono state interpretate come tessere di uno stesso mosaico. Il leader di Iv, secondo i frequentatori dell'ambiente della politica, starebbe cercando di rivendicare il proprio ruolo sia nel trionfo di Salis alle elezioni genovesi che sul futuro.

"Nei prossimi giorni arriverà la convocazione per l’assemblea nazionale di Italia Viva che terremo a Genova, invito tutti a dare una mano in questi giorni per il 2x1000", ha ricordato Renzi, lanciando anche per i prossimi 3, 4 e 5 ottobre il ritorno della Leopolda, la grande manifestazione politica che il leader di Iv organizza ogni anno a Firenze. Un appuntamento immancabile di cui, tra l'altro, Salis è stata già ospite e il marito della neo sindaca, Fausto Brizzi, è stato autore in passato. Diceva Agatha Christie: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". E gli indizi, qui, hanno il sapore di una progettualità e di un legame stretto tra l'ex atleta, pupilla del campo progressista, e l’area centrista vicina a Italia Viva.