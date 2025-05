Ticket sanitari non pagati, Forza Italia: "Tre milioni persi e recupero inefficiente"

30 maggio 2025 a

Dal 2018 al 31 dicembre 2024, più di 3 milioni e 266mila euro di ticket sanitari non pagati si sono accumulati nei conti dell’Ausl di Reggio. Lo si apprende dallo studio svolto da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Come riporta il Resto del Carlino, però, non si tratta della cifra peggiore: Reggio si posiziona al settimo posto dopo Bologna, Piacenza, Modena, l’Ausl unica Romagna, l’Ausl e l’azienda ospedaliera di Ferrara. Il problema è che il sistema di recupero dei ticket non pagati non è omogeneo su tutto il territorio. Nella provincia di Reggio, per esempio, è gestito interamente dal personale interno, con verifica mensile delle posizioni debitorie, un primo avviso bonario sul Fse e quindi una raccomandata A/R di sollecito dopo 2 mesi, con l’addebito delle spese postali al cittadino e l’intimazione al pagamento entro 30 giorni. Ecco perché il costo del recupero crediti all’Ausl Reggio incide solamente per il 4,63%.

"In alcuni casi è perfino più alto il costo per tentare di riscuotere i ticket non pagati, che l’ammontare di quanto recuperato – ha fatto notare il consigliere regionale di Forza Italia –. Non si possono spremere i cittadini con nuove tasse e i ticket sanitari e poi sperperare le risorse in procedure non efficienti. Il rischio è quello di creare un grande disordine di procedure, costi fuori controllo e ottenere dei risultati che spesso sono deludenti". Se si allunga lo sguardo e si analizzano le criticità dall'alto, si capisce che la Regione "spende 1 milione e 873mila euro per un sistema di recupero che fa acqua da tutte le parti. Vi è difformità di procedure tra le diverse aziende, frutto della completa assenza di linee guida dall’alto. Serve un coordinamento e un lavoro serio per recuperare tutte le risorse che devono essere incassate", ha aggiunto.