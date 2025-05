Audience social dei ministri: Locatelli sorprende, Giuli e Calderone debuttano online

30 maggio 2025 a

Maggio 2025 registra nuovi equilibri nella comunicazione digitale dei ministri italiani. L’analisi dell’audience social condotta da Arcadia Mood, mette in luce tre novità rilevanti. Sul podio dell’engagement social si confermano Matteo Piantedosi (Interno) e Tommaso Foti (Affari Europei), ma la vera sorpresa è l’ingresso prepotente della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ottiene un tasso di coinvolgimento su Instagram del 159% e una crescita follower del 72%, la più alta del mese.

Facebook vede in vetta Foti, seguito da Piantedosi e da due new entry: Alessandro Giuli (Cultura) e Marina Calderone (Lavoro), che solo di recente hanno attivato profili ufficiali. Entrambi scalano rapidamente le classifiche di engagement e post interaction, con Giuli primo per crescita follower (+25%). Instagram premia ancora Locatelli, seguita da Giuli e Piantedosi. Calderone si inserisce tra i primi anche per interazioni e frequenza di pubblicazione. Piantedosi, già noto per la costanza comunicativa, si conferma il più attivo con una media di 5 post al giorno.

Su X (l’ex Twitter) il ministro degli Esteri Antonio Tajani conquista la vetta per crescita assoluta di follower (1.700), mentre Giuli, Foti e Piantedosi mantengono alti livelli di engagement e pubblicazioni. A livello generale, il report segnala una crescente attenzione dei ministri verso l’uso strategico delle piattaforme social. Per quanto riguarda le menzioni, nonostante un calo di engagement sui social, Matteo Salvini resta al centro della scena. Secondo l’analisi a maggio 2025 il leader della Lega è il ministro più menzionato sul web, totalizzando 37.000 citazioni tra siti di news, blog e piattaforme digitali. Al secondo posto si piazza Tajani, con 35.400 menzioni. Chiude il podio il ministro dell’Interno con 12.700 menzioni.