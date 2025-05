Ddl reati sugli animali, soddisfatta Biancofiore: "Si colma una lacuna giuridica e valoriale"

29 maggio 2025 a

Il Senato ha approvato per alzata di mano il disegno di legge recante 'modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali'. Il provvedimento, già approvato alla Camera, sarà legge. “Non posso non iniziare la dichiarazione di voto favorevole a questo storico provvedimento ricordando le parole del compianto grande politico, giurista e amico, Franco Frattini il quale, dopo la modifica dell’art. 9 della Costituzione, disse che la tutela degli animali è ‘valore primario’ e ‘norma di grande civiltà giuridica’. Oggi con questa legge si colma indubbiamente una lacuna nel nostro ordinamento non soltanto giuridica ma soprattutto valoriale. Cambia la visione antropocentrica della tutela penale degli animali. I delitti commessi non saranno più delitti contro il sentimento ma contro gli animali in quanto esseri viventi dotati di un’anima”, ha affermato soddisfatta la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Coraggio Italia, Udc, Maie.

"Prima di questa legge - proseguito - abbiamo ottenuto altri piccoli grandi risultati, come essere riusciti a fare entrare nei nostri uffici gli animali e desidero ringraziare ancora una volta il presidente La Russa e quanti hanno lavorato in tale direzione. La legge in esame prevede una serie di reati, di pene e sanzioni per punire severamente gli orrendi crimini commessi a danno di essere indifesi e i tanti comportamenti sbagliati e irrispettosi. Lo Stato non può più arretrare rispetto alla necessità punitiva di certi soggetti che rappresentano un pericolo sociale. Da qui - ha osservato - anche una valenza culturale e sociale della legge che fornisce ai magistrati strumenti efficaci per colpire i responsabili di fatti particolarmente gravi contro gli animali".

"E si prevede, inoltre, la fattispecie di reato per chi organizzi e promuova spettacoli che comportano sevizie o strazio per gli animali inserendo un’estensione di pena contro chi assiste a questi ignobili spettacoli. C’è anche un capitolo per punire l’abbandono degli animali, oltre a quanto già previsto dal Codice della strada, la pena potrà aumentare di un terzo. Oggi diamo quindi una risposta seria a questa materia, dimostriamo che lo Stato c’è, esiste e che non si girerà dall’altra parte. E’ un passo in avanti molto importante anche se io penso che bisognerà ancora fare di più come, ad esempio, l’inserimento degli animali nello stato di famiglia, ma ne parleremo in futuro. Oggi possiamo dirci soddisfatti perché come diceva Ghandi ‘la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali", ha aggiunto.