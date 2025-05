Confindustria, l'appello di Meloni a Bruxelles: "L'Europa rimuova i dazi interni"

27 maggio 2025 a

a

a

"L'Europa abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni, il rilancio del mercato unico europeo è una priorità che la può mettere al riparo da scelte protezionistiche di altre nazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria a Bologna.

"Disponibile a ospitare negoziati". Telefonata Meloni-Leone XIV: l'apertura del Vaticano

Poi la premier ha delineato anche le strategie per affrontare con realismo la transizione energetica. "Fondamentale per la competitività dell'intero sistema produttivo europeo è avere il coraggio di contestare e correggere un approccio ideologico alla transizione energetica che ha procurato danni enormi alla sostenibilità economica e sociale delle nostre società, senza peraltro produrre i vantaggi ambientali che erano stati decantati". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria al Teatro EuropAuditorium di Bologna. "Una tecnologia non si cambia per norma. Solo chi non aveva mai messo piede in un capannone poteva pensare di farlo, eppure è esattamente quello che l'Europa ha fatto negli ultimi anni, scegliendo la strada forzata della transizione verso una sola tecnologia, l'elettrico, le cui filiere sono oggi in larga parte controllate dalla Cina -ha sottolineato -. Io ancora oggi non riesco a capire il senso strategico di fare una scelta del genere. Il punto è che alcune scelte sono state fatte perché si è voluto anteporre l'ideologia al realismo, e questo ha avuto un risultato scontato, ma che molti di noi avevano previsto e denunciato. Qualcuno ha scelto deliberatamente di perseguire prodotti fuori mercato per inseguire a tutti i costi, ma contro ogni logica, scelte che erano nemiche dell'industria europea. La cosa curiosa è che oggi tutti disconoscono la paternità di quelle scelte, ma quelle scelte hanno nomi e cognomi precisi".