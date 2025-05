Sondaggio Mentana, il dato che fa impazzire la sinistra: dove vola FdI

26 maggio 2025 a

Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni che tocca il 30,5 per cento. Nella nuova rilevazione settimanale realizzata da SWG per il TG La7, condotto da Enrico Mentana, il panorama politico italiano si conferma stabile, ma con alcuni piccoli movimenti interessanti tra i partiti minori. Fratelli d’Italia si mantiene saldo in vetta con il 30,5%, in crescita di 0,2 punti rispetto alla settimana scorsa. Segue il Partito Democratico, che guadagna 0,3% e sale al 22,8%, confermando una tendenza positiva. Il Movimento 5 Stelle resta stabile al 12,4%, invariata la Lega all’8,4%, mentre Forza Italia cala al 8,0% (-0,3%). In leggera flessione anche Alleanza Verdi-Sinistra, che scende al 6,5% (-0,2%).

Nel centro, Azione scivola al 3,2% (-0,1%) e Italia Viva al 2,6% (-0,1%). Piccolo balzo in avanti per +Europa (1,7%, +0,1) e Noi Moderati, che salgono all’1,2% (+0,2%). Le altre liste raccolgono complessivamente il 2,7%, mentre la quota di indecisi o non espressi si attesta al 31% (-1%).