Festa Napoli, nella Lega scoppia la polemica: "Dimostrazione di civiltà"

La festa scudetto del Napoli fa scoppiare il caso in casa Lega. Il primo a prendere la parola è stato Gian Marco Centinaio, senatore del Carroccio, che ha commentato il bilancio dei festeggiamenti per il quarto scudetto conquistato dai partenopei. "Centoventi feriti, aggressioni, rapine, pistole e coltelli. Qualcosa non funziona…. E per fortuna hanno vinto altrimenti sarebbe scoppiata la guerra civile…". Così il vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama ha commentato il bilancio della notte scudetto del Napoli fatto dai carabinieri.

Ma altri esponenti della Lega non hanno fatto attendere una replica stizzita. "Quella di ieri è stata una splendida festa di popolo, dimostrazione di grande civiltà. Chi conosce davvero Napoli sa bene quanti passi in avanti sono stati fatti nel corso degli anni, non senza fatica e sacrificio per cancellare stereotipi e ingiustizie subite. Ne sono consapevoli anche le centinaia di migliaia di turisti che si sono ritrovati per festeggiare un evento così importante, così come negli anni affollano le piazze di una delle più belle città del mondo a cui è sempre stata riconosciuta un'accoglienza e un'ospitalità uniche al mondo". Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi. "Sono grato al nostro popolo per l'educazione che ha dimostrato e all'impegno delle forze dell'ordine che in città hanno garantito ordine e sicurezza per gli ospiti, i cittadini e tutti i tifosi. Purtroppo, piccoli episodi di violenza e criminalità accadono in tutte le grandi città. Ma questo non può sporcare un'occasione di grande gioia e allegria", conclude Zinzi.