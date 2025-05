Commissione Covid, “Arcuri ventriloquo del Pd”. J'accuse di FdI: “Vogliono insabbiare la verità”

Tommaso Manni 24 maggio 2025 a

Tutti dovrebbero utilizzare la speciale Commissione per il Covid per un solo fine: far venire fuori la verità sul reale andamento dei fatti durante i giorni più difficili della pandemia e soprattutto capire come, nell’ipotesi in cui si ripresenti una tragedia del genere, ci si possa far trovare pronti, in modo da non ripetere gli errori rivelatisi fatali. Se una parte minoritaria di politica lavora in questa direzione, c’è chi, invece, sembra avere come unica priorità esclusivamente quella di auto-tutelarsi, ovvero di coprire gli errori commessi. Secondo Fratelli d’Italia, il governo Conte sarebbe stato già al corrente delle mascherine non conformi, probabilmente addirittura prima che la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri se ne occupasse.

Ecco perché quest’ultimodiventa il capro espiatorio o meglio il motivo per sviare le responsabilità di chi avrebbe commesso più di qualche semplice irregolarità. Secondo chi lo conosce, lo stesso consulente di PalazzoChigi, accusato di essere il ventriloquo del Nazareno, sarebbe stanco di essere utilizzato da chi vuole far venir fuori solo quanto gli conviene. Addirittura, in tal senso, potrebbe esserci un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico di infierire sugli aspetti meno gravi o meglio sulle banalità per celare, invece, quelli che sono i nodi centrali della vicenda.

Basti pensare alla denuncia presentata dalla deputata Alice Buonguerrieri sul Secolo d’Italia per cui Palazzo Chigi «sarebbe stato informato da differenti fonti del rischio concreto che le mascherine importante in Italia, durante quei giorni difficili, fossero inidonee, nonché pagate di più rispetto al prezzo medio praticato all’epoca». Nonostante tali avvertimenti, dal 1 luglio del 2020, però, furono sdoganati automaticamente i dispositivi di sicurezza, mettendo a rischio quelle categorie considerate più fragili. Un’ipotesi che, se fosse accertata, non solo coinvolgerebbe la commissione parlamentare competente, ma implicherebbe una nuova indagine da parte della Procura.