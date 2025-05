Valditara smonta le polemiche sull'omaggio del liceo di Tivoli: "Critiche pretestuose"

23 maggio 2025 a

"Pretestuose": così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha definito le critiche sollevate dal balletto messo in scena da alcune studentesse del liceo Isabella d'Este di Tivoli al suo arrivo nell'istituto. "Alla Dirigente, al personale docente, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti. Voglio complimentarmi ancora con voi per le numerose ed esemplari sperimentazioni didattiche che avete avviato e che arricchiscono la vostra scuola. Desidero anche esprimervi la mia solidarietà per le polemiche e le offese di cui siete stati fatti oggetto", ha scritto oggi Valditara alla dirigente scolastica e agli alunni presi di mira in questi giorni.

Il ministro Valditara: "La scuola promuove la cultura del rispetto"

"So che ad alcune studentesse hanno causato sofferenza. A queste ragazze va la mia vicinanza e il mio incoraggiamento: non consentite mai a nessuno di incrinare la vostra autostima, distruggere il vostro entusiasmo, frenare la vostra creatività. Sappiate anche che non eravate voi il reale bersaglio, il ‘caso’ è stato montato per cercare di colpire me. Chi in questi giorni ha sollevato critiche pretestuose ha mostrato totale disinteresse e ignoranza del valore formativo ed inclusivo del vostro laboratorio di danza", ha continuato il ministro dell'Istruzione.

Il ministro Valditara: dopo 400 milioni per il "Piano estate" altri 150 milioni

Quindi la presa di distanza da chi cerca solo pretesti per alimentare polemiche: "Lasciamo chi vive di odio e maldicenza cullarsi nella sua mediocrità morale e intellettuale. Voi, guardate avanti, fiere del percorso di crescita che state facendo. Un saluto pieno di stima a tutta la vostra splendida comunità scolastica, a cui va il mio augurio più sentito per un proseguimento sereno delle tante attività che state brillantemente portando avanti", ha aggiunto Valditara.