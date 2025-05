Ucraina, frustata di Crosetto a Macron: “Ha sbagliato. Per la pace serve una Ue unita”

18 maggio 2025 a

La guerra in Ucraina e i tentativi di pace con la Russia sono al centro dell’intervista che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rilasciato a La Stampa. Il primo tema affrontato con il fondatore di Fratelli d’Italia è la foto della coalizione dei ‘Volenterosi per l’Ucraina' senza la premier Giorgia Meloni: “Conta la sostanza. L'Italia è uno dei Paesi su cui si può costruire la difesa Ue, come dimostra il recente incontro che ho avuto a Roma con i miei omologhi francese, inglese, tedesco e polacco. Il rapporto con Usa e Ue resta saldo. Non c'è alcuna marginalizzazione dell'Italia. Nessun leader europeo ci vuole escludere”.

“Ogni tanto anche i leader possono sbagliare, e il presidente francese lo ha fatto, ma spesso accade per motivi interni. Emmanuel Macron - sottolinea ancora Crosetto - lancia frecciatine a Meloni perché i suoi intendano, certo sarebbe da evitare”. Il ministro ribadisce poi l'appoggio all'Ucraina: “Come sa bene Volodymyr Zelensky l'Italia è uno dei Paesi che gli ha dato più sostegno. Meloni l'ha appoggiato sia dall'opposizione sia dal governo. Oggi vedo una forza italiana ancora superiore grazie alla possibilità di aumentare il dialogo europeo con gli Usa, come dimostra l'incontro a Roma tra Meloni e Friedrich Merz. Al tavolo della pace vorrei che sedesse tutta l’Unione europea e stiamo lavorando per questo''.

“La soluzione del conflitto tra Ucraina e Russia deve andare bene all'Europa perché Vladimir Putin guarda più in là dell'Ucraina ed è ciò che bisogna temere. Qualcuno pensava che mirasse ai territori russofoni o a Kiev, ma in realtà guarda oltre. E non mi è parso di vedere finora da parte sua una grande disponibilità”, ha chiosato Crosetto.