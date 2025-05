Cani e gatti in aereo col padrone, la soddisfazione di Santanchè: "Riforma significativa"

16 maggio 2025 a

a

a

''Accolgo con favore l'adozione delle nuove linee guida da parte dell'Enac che delineano un nuovo quadro normativo per il trasporto aereo degli animali domestici. E, nello specifico, desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente Pierluigi Di Palma per l'importante lavoro svolto, l'approccio innovativo e l'attenzione dimostrata verso questa tematica di rilevanza sociale e civile, che ha portato a questa significativa e attesa riforma". Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè sulle nuove linee giuda disposte da Enac per il trasporto in cabina di animali domestici.

Cani e gatti in aereo accanto al padrone. Biancofiore: "Decisione storica di Salvini ed Enac"

"Le nuove disposizioni - continua il ministro - si allineano con la strategia del Ministero del Turismo volta a promuovere un turismo sempre più accessibile e inclusivo. E fungono da efficace strumento per accrescere il Pet Tourism che genera un giro d'affari superiore ai 2 miliardi di euro. Il provvedimento va collocato anche in un'ottica sociale, perché queste nuove norme possono contribuire a prevenire gli abbandoni di animali, specialmente in vista della prossima stagione estiva''.