Made in Mim, nasce il marchio per valorizzare i prodotti degli Istituti agrari e alberghieri

Nasce 'Made in Mim', il marchio per la valorizzazione dei prodotti di eccellenza degli Istituti agrari e alberghieri e che è stato presentato questa mattina dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ( video qui ). L'obiettivo è di "valorizzare l'eccellenza della produzione della scuola italiana, partendo dagli agrari e degli alberghieri, perché oli, vini, confetture, miele e quant'altro siano portati in pubblico a conoscenza della gente, dei cittadini ma anche dei turisti". L'iniziativa, ha spiegato il ministro, "parte dagli agrari e alberghieri ma si svilupperà per tutti gli istituti italiani, per tutti gli istituti tecnico professionali ma anche per i licei, laddove ci fossero opportunità".

Giuseppe Valditara ha voluto sottolineare "l'importanza strategica e concettuale di iniziative di questo tipo, che servono anche a far affluire risorse non marginali alle nostre scuole. Proprio da questo punto di vista - ha chiarito - stiamo trasformando la normativa per consentire alle scuole di commercializzare i loro prodotti e di incamerare i guadagni, che saranno destinati a valorizzare l'eccellenza formativa dei nostri istituti".

Il ministro ha raccontato anche che "girando per le scuole italiane mi sono reso conto che c'erano delle innovazioni e delle produzioni fantastiche. Ho incontrato perfino dei brevetti, ho conosciuto delle innovazioni che vanno sostenute anche finanziariamente perché possano portare alla brevettazione e anche alla trasformazione industriale. Da qui la riforma del 4+2, che ha sottolineato la centralità del rapporto fra scuola e mondo dell'impresa, e da qui l'introduzione di una direzione generale al Ministero per favorire l'incontro fra le esigenze del mondo della scuola e le esigenze del mondo dell'impresa".