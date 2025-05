Germania, "incostituzionale": ora AfD può essere spiato e messo fuori legge

02 maggio 2025 a

Caso AfD in Germania. Alternative fur Deutschland, che ultime elezioni federali per il rinnovo del Bundestag ha raccolto oltre il 20% dei consensi, è stato classificato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione di "estrema destra dichiarata", e quindi l'intero partito è considerato incostituzionale. Finora solo le associazioni regionali della Turingia, della Sassonia e della Sassonia-Anhalt sono state valutate dalle autorità competenti, mentre a livello nazionale l'Afd era considerato solo un "caso sospetto" di estremismo di destra. Una classificazione, spiega lo Spiegel, che riduce gli ostacoli al monitoraggio del partito con i cosiddetti mezzi di intelligence, consentendo di osservare riunioni, intercettare telefoni e reclutare informatori. Allo stesso tempo - spiega sempre la testata tedesca - è probabile che il dibattito politico su un possibile divieto dell'Afd acquisisca slancio. A commentare in Italia il caso è il vicepremier e ministro Matteo Salvini: "Gravissimo. Dopo Francia e Romania, un altro furto di Democrazia? Solidarietà ad Afd e al popolo tedesco che, stando ai numeri, oggi li sceglierebbe come primo partito", scrive il leader della Lega sui social.

In base alle ultime decisioni, dunque, il Bundestag, il Bundesrat o il Governo federale possono presentare una richiesta di divieto alla Corte costituzionale di Karlsruhe. Per molti parlamentari, la classificazione del partito guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla come estremista di destra "confermato" era considerato un prerequisito importante per prendere in considerazione un simile passo. In un rapporto di 1.100 pagine, l'Ufficio sottolinea che "la concezione del popolo basata sull'origine etnica" prevalente nel partito è "incompatibile con l'ordinamento fondamentale libero e democratico". L'Afd, ad esempio, non considera i tedeschi "con una storia migratoria da paesi a maggioranza musulmana" come membri pari del popolo tedesco, afferma l'autorità, rilevando che i politici del partito si sono mobilitati "continuamente" contro i rifugiati e i migranti. L'Ufficio avrebbe voluto pronunciarsi prima delle elezioni dello scorso febbraio, ma i tempi stretti non l'hanno consentito. Nel frattempo, Afd annuncia un'azione legale: "Continueremo a difenderci legalmente da queste diffamazioni che mettono in pericolo la democrazia", hanno affermato i presidenti Weidel e Chrupalla , definendo questa classificazione "un duro colpo per la democrazia tedesca".

Il cancelliere uscente Olaf Scholz accoglie con favore la notizia, ma al contempo invita alla prudenza e si dice contrario ad affrettare la procedura di divieto. Il ministro dell'Interno Nancy Faeser chiarisce che la valutazione è stata effettuata direttamente dall'Ufficio federale, "che ha il chiaro mandato legale di combattere l'estremismo e proteggere la nostra democrazia" e che "non c'è stata alcuna influenza politica sul nuovo rapporto". Per Markus Soeder, presidente della Baviera e leader della Csu, si tratta di "un ultimo segnale di allarme. L'Afd è complessivamente un partito di estrema destra. Ciò rende tutto più chiaro: non può esserci tolleranza zero e nessuna cooperazione verso i nemici della democrazia. Il 'firewall' (il 'muro di fuoco' verso l'estrema destra) resiste ancora. Abbiamo una linea chiara: niente demonizzazione, ma nemmeno relativizzazione. Continueremo a contestare i contenuti dell'Afd e a denunciarli attraverso il buon governo". (Roc)