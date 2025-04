Bologna, dopo il manuale woke arriva l'atlante per la città femminista

Salvatore Martelli 12 aprile 2025 a

Atlante di genere per una città femminista: ecco l’ultima trovata dell’amministrazione guidata da Matteo Lepore a Bologna. Un volume che verrà presentato a breve nel nuovo padiglione Filla al centro del parco cittadino della Montagnola. Frutto della collaborazione tra il Comune, Period Think Tank e Sex & the City, l’Atlante vorrebbe “favorire una comprensione più profonda di come il genere influenzi il modo in cui le persone vivono e si muovono negli spazi urbani e offrire un'occasione per scoprire iniziative e progetti che stanno trasformando la nostra città".

Comprensione che passerebbe per l’analisi di diversi aspetti della vita urbana: la sicurezza nello spazio pubblico, la mobilità – a dire del documento – “condizionata da disparità di genere e dalla percezione di insicurezza”, i servizi e la sanità sbilanciati a favore dei bisogni di genere, la necessità di nuovi modelli abitativi per diverse soggettività con una prospettiva di genere, la toponomastica vista a favore solo del genere maschile e il sex work. Una novità per la città emiliana che lascia pensare ma che sarebbe solo l’ultima delle trovate woke dell’amministrazione Lepore.

Il comune ha infatti già dotato la città di un manuale intitolato “Parole che fanno la differenza. Scrivere e comunicare rispettando le differenze di genere” e istituito un corso per gli insegnanti "La scuola che valorizza le differenze". Il primo sarebbe uno strumento di cui si sarebbe dotato il Comune di Bologna “per stimolare e diffondere l’uso di un linguaggio ampio, capace di rappresentare le differenze di genere”, il secondo invece una serie di lezioni per i docenti che da alcune associazioni è stato bollato come "Un vero e proprio manuale del piccolo attivista gender".