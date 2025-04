Veneto, il Pd ora punta sulla virostar Viola ma in pole position c'è pure Crisanti

11 aprile 2025 a

a

a

Dopo la bocciatura della Consulta del terzo mandato, anche il Partito Democratico, in vista delle Regionali, spinge sul pedale dell'acceleratore. Come? Annunciando per domani e domenica 150 gazebo "Per il Veneto di domani" e chiamando a raccolta le virostar. Il nome per la candidatura a governatore della Regione serve entro maggio e il Pd, con l'obiettivo di ottenere voti, corteggia gli esperti che, durante la pandemia da Covid-19, hanno sentenziato e dispensato consigli a favore di telecamera. A sganciare il nome-bomba è il Corriere del Veneto, secondo cui i Dem vorrebbero la scienziata Antonella Viola come volto della coalizione. L'alternativa, seppur meno supportata, sarebbe Andrea Crisanti, microbiologo e ora senatore del Pd.

No al terzo mandato: “È incostituzionale”. La Consulta ferma De Luca. Ed è caos Regionali

Immunologa e professoressa ordinaria di Patologia Generale all’Università di Padova, Viola non ha legami formali con il Partito Democratico e in passato ha dichiarato di non voler intraprendere una carriera politica. Tuttavia, pare che la virostar stia prendendo tempo e che non abbia declinato l'invito. Le sue simpatie politiche, inutile precisarlo, sono note. Nel giugno 2021, durante un’intervista al programma “Otto e mezzo” su La7, Viola ha elogiato Enrico Letta, definendolo “una persona molto pacata, riflessiva, che prima di parlare riflette”. Il rivale sarebbe appunto Crisanti, l'esperto di zanzare diventato noto durante il nefasto periodo del Covid.

Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia

“Tra i possibili candidati rimane anche il Prof. Andrea Crisanti, microbiologo e senatore Pd, che ha espresso da tempo la sua disponibilità. Ma il suo nome divide", si legge sul Corriere del Veneto. E ancora: "Più quotata è Vanessa Camani, capogruppo dei dem in Regione, stimata ma considerata da alcuni poco incline alla mediazione. In caso di ulteriore stallo, potrebbe riemergere il nome di Achille Variati, ex sindaco di Vicenza e figura storica del Pd".