Salvini segretario della Lega fino al 2029: l'acclamazione e il bagno di folla

06 aprile 2025 a

a

a

Matteo Salvini è stato eletto per la terza volta segretario della Lega. «Io credo che si possa acclamare segretario della Lega Salvini premier Matteo Salvini», ha annunciato il presidente del congresso, in corso a Firenze, Giancarlo Giorgetti. Salvini, prima di lasciare il palco, ha detto anche di aver accolto tutte le mozioni presentate e illustrate stamani. Il riconfermato segretario per acclamazione si è concesso un bagno di folla tra i delegati, che a centinaia si sonno messi in fila per salire sul palco della presidenza per salutare Salvini e farsi un selfie con lui. Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha presieduto il congresso, è stato salutato da decine di militanti, concedendosi per i selfie. Il generale Roberto Vannacci, neo iscritto alla Lega, invece, in platea, ha salutato numerosi delegati e scattato foto con loro.

Video su questo argomento Salvini: "Noi il collante del governo". E Musk apre a dazi zero Usa-Ue | VIDEO

«Qua tra voi c’è il prossimo segretario federale, al prossimo congresso sarò qui con orgoglio tra i delegati». Lo dice un commosso Matteo Salvini, con riferimento al prossimo congresso di partito, previsto da statuto nel 2029. Sono le parole che concludono l’intervento di Matteo Salvini a Firenze, nella Fortezza da Basso, prima dell’acclamazione a segretario della Lega.

«Non ho voluto parlare di quello che faccio da ministro, ho preferito parlare di voi. Vi chiedo di esserci sempre, di non accontentarci. Vi chiedo l’orgoglio dell’identità leghista: se non ho l’Alberto da Giussano sulla giacca, mi sento nudo. Vi chiedo di essere testimoni senza rabbia. Lasciamo alla sinistra i discorsi sui fascisti e i nazisti», ha detto il vicepremier e leader della Lega. «Sono sicuro che al prossimo congresso federale sarò qui da delegato, perché qua ci sarà il prossimo segretario federale, non so chi. Per i prossimi anni metto a disposizione me, il tempo che tolgo ai miei figli che è la cosa che mi pesa di più, però è giusto farlo», ha aggiunto dopo un breve momento di commozione.

Video su questo argomento Meloni al congresso della Lega: "Dopo due anni e mezzo di governo...", sinistra asfaltata

«Donald Trump è presidente degli Stati Uniti per i prossimi 4 anni. Chiunque al mondo fa politica può avere due reazioni: schifarsi e insultarlo, oppure dialogarci e ragionarci. La Lega è portatrice sana dell’idea sia per il governo sia per l’Unione Europea che occorre dialogare con gli Stati Uniti d’America. Non è nell’interesse nazionale litigare con gli Stati Uniti d’America», ha detto il vicepremier nel suo intervento a Firenze. «Il dazio può essere un problema per le nostre imprese e il libero commercio? Sì. Ma allora che risposta devi dare? Il contro-dazio? No. I contro- dazi raddoppierebbero i problemi per le aziende italiane ed europee. Chi parla di guerra commerciale è nemico delle industrie italiane ed europee», ha aggiunto.

Video su questo argomento Ora Vannacci ha la tessera della Lega: la consegna di Salvini al Congresso

Salvini nel suo intervento conclusivo al congresso federale del partito a Firenze ha anche dato il suo tributo al fondatore del centrodestra: «C’è un’altra persona che se fosse qui avrebbe molte cose da dire: Silvio Berlusconi. Grazie Silvio per quello che hai fatto e per quello che hai lasciato, e cerchiamo, insieme agli alleati, di portarlo avanti. Berlusconi era un uomo di pace che avvicinava i popoli e scaldava i cuori», ha detto il leader della Lega che ha mostrato la foto scattata nel 2002 a Pratica di Mare nella quale si vede Berlusconi tra Vladimir Putin e George W. Bush che si stringono la mano.