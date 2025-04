Lega, Salvini verso la rielezione a segretario: è l'unico candidato

02 aprile 2025 a

a

a

Strada spianata per Matteo Salvini. È scaduto alle 13 di oggi il termine per la presentazione delle candidature per la segreteria della Lega e per il ‘pacchetto’ elettivo del Consiglio federale, composto da 22 nomi, in vista del congresso di Firenze. A quanto svela l’Adnkronos quello di Salvini - come previsto da giorni - è l’unico nome in corsa per la guida del partito. Da regolamento, almeno il 14% dei 725 delegati al Congresso, pari a 101,5 voti, devono sottoscrivere la candidatura dell’aspirante leader, affinché sia valida.

Video su questo argomento La solidarietà di Borchia (Lega): “Le Pen? Sentenza politica, abnorme e strumentale” | GUARDA

Salvini, che ieri ha sentito Marine Le Pen in uno scambio di messaggi in cui le ha confermato «totale sostegno» dopo la condanna, si sta preparando al congresso del Carroccio dove è atteso (in presenza o in collegamento) l’intervento di Jordan Bardella. La questione Le Pen sarà certamente tra i temi al centro del congresso di sabato e domenica alla Fortezza da Basso. Il politico francese è atteso «in presenza» anche se, visti gli ultimi sviluppi del caso Le Pen, non si esclude che possa intervenire in collegamento. Intanto proseguono i preparativi per ospitare i 725 delegati previsti: 400 eletti in tutte le regioni e gli altri di diritto (segretari regionali e provinciali, oltre a parlamentari italiani ed europei, consiglieri regionali e governatori). Nella due giorni interverranno anche altri ospiti istituzionali e stranieri. Non sono previste invece nomine ufficiali, comprese quelle dei vicesegretari: precisazione che quindi smentisce l’ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di una investitura del generale Roberto Vannacci come numero due della Lega.