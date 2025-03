Sondaggio Mentana, il tonfo di Conte nella settimana della piazza No Armi

31 marzo 2025 a

Come ogni lunedì arriva il sondaggio politico SWG per TgLa7 di Enrico Mentana, in onda lunedì 31 marzo 2025, su intenzioni di voto degli italiani a sette giorni di distanza dal precedente rilevamento del 24 marzo. Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, si conferma in testa con il 29,8% delle preferenze, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto al 29,7% della settimana precedente. Una crescita che consolida la posizione del partito come forza dominante nel panorama politico italiano. Anche il Partito Democratico, sotto la guida di Elly Schlein, mostra un lieve miglioramento, passando dal 22,4% al 22,5%, con un aumento di 0,1 punti. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte che nella settimana della manifestazione contro il riarmo Ue subisce una flessione di 0,3 punti, scendendo dal 12,2% all’11,9%.

Forza Italia perde 0,2 punti, passando dal 9,3% al 9,1%, anche l’alleanza Verdi e Sinistra registra un calo di 0,2 punti, scendendo dal 6,2% al 6,0%. La Lega di Matteo Salvini rimane stabile all’8,4%, senza variazioni rispetto al rilevamento precedente. Tra le liste minori, Azione di Carlo Calenda - reduce del congresso con l'intervento della premier Meloni - cresce di 0,3 punti, passando dal 3,6% al 3,9%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi guadagna 0,2 punti, salendo dal 2,4% al 2,6%. +Europa aumenta di 0,2 punti, dal 1,8% al 2,0%, e Sud Chiama Nord cresce di 0,1 punti, dall’0,9% all’1,0%. Le altre liste, invece, perdono complessivamente 0,3 punti, scendendo dal 3,1% al 2,8%. Un dato significativo riguarda la quota di chi non si esprime, che passa dal 32% al 31%, con una diminuzione dell’1%.