Villaggio "Agricoltura È" a Roma: Giorgia Meloni in visita. Il video

26 marzo 2025

"Come si tutela l’agricoltura dai dazi? Con la diplomazia". È questa la risposta che ha fornito la premier Giorgia Meloni, in visita ad "Agricoltura È", un villaggio nel cuore di Roma per raccontare il Sistema Italia, la centralità e la poliedricità dell'agricoltura, in programma fino a oggi, mercoledì 26 marzo, in Piazza della Repubblica e voluta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma. La presidente del Consiglio ha fatto un giro per gli stand, dove si è soffermata per assaggiare qualche specialità. (Video di Filippo Impallomeni).