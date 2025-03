Veneto, Piantedosi apre alle elezioni nel 2026: "Regioni hanno piena autonomia sul voto"

Quanto dichiarato dal titolare del Viminale potrebbe aprire un dibattito anche nelle altre realtà chiamate al voto-

Edoardo Sirignano 24 marzo 2025 a

a

a

«Tutte le Regioni hanno piena autonomia sulla data del loro voto: il presidente del Veneto Zaia ha ben specificato che nella normativa regionale, frutto dell’autonomia, esiste la finestra delle elezioni in primavera; adesso bisogna verificare l’allineamento di questa norma regionale con la legislazione nazionale, che se confermata prevale la norma regionale che dà la possibilità di elezioni primaverili». Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Venezia, a margine di un incontro in Regione Veneto. Ciò significa che l'election day, a quelle latitudini, potrebbe essere spostato da questo autunno alla prossima primavera.

Non è da escludere, pertanto, che se il presidente Zaia dovesse decidere di andare in una certa direzione, nei fatti innescherebbe un meccanismo a catena che potrebbe portare anche altre Regioni a spostare la data delle urne, a seconda delle proprie convenienze politiche. Non è da escludere, quindi, che un De Luca o un Emiliano qualsiasi possano prendersi più tempo per costruire un percorso più agevole.