Ostriche di traverso alla sinistra: ecco le proposte di Pd e Iv, e poi fanno i meme su Lollobrigida...

"Pd e Italia Viva prendono in giro la proposta del ministro Lollobrigida, dimenticando che è uguale a quella dei loro stessi parlamentari". Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida cita sui social un virgolettato dell'articolo di Pagella politica sulla polemica gastro-politica che spopola in questi giorni, e che abbiamo seguito anche noi de Il Tempo . "A quanto pare, la vera questione è chi lo propone. A voi il giudizio", scrive il ministro.

Tutto nasce dalle affermazioni di Lollobrigida sul pesca e allevamento, adeguatamente strumentalizzate. "Le ostriche sono un bene di lusso perché sono care, non perché la natura le ha fatte di lusso. E quindi avere la possibilità di una fiscalità in linea con quella europea vuol dire mettere i nostri acquacoltori nella condizione di competere alla pari, questo è lo sforzo che stiamo facendo", è il ragionamento del ministro intervenuto alla degustazione di ostriche in Senato e che ha raccolto il plauso della filiera e delle associazioni di categoria del settore.

L'intervista a Lollobrigida: “Criminalizzare il vino è grave. Sui dazi Usa sarà la Ue a trattare”

Insomma, abbassare le tasse sul prodotto aiuterebbe la filiera e i consumatori ma la proposta di Lollobrigida ha scatenato le ironie delle opposizioni con i meme che riattraggono il ministro nei panni di Maria Antonietta che imperversano sui social. Peccato che il Pd solo a novembre scorso ha presentato un emendamento per chiedere di ridurre l’IVA sulle ostriche dal 22 per cento al 10 per cento, la stessa proposta fatta dal ministro dell’Agricoltura. Nel 2017, lo stesso emendamento sulle ostriche era stato presentato, e poi ritirato, da sette senatori del partito. Altro tentativo sei anni dopo. Non solo il Pd. DUrante i lavori della Finanziaria 2024 Italia Viva, che oggi prende in giro Lollobrigida, aveva presentato un emendamento analogo, che era stato bocciato.,