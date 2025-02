José María Aznar sostiene Antonio Tajani: "Auguro a Forza Italia tanto successo"

21 febbraio 2025 a

Augurando "ogni successo" e mandando "un forte abbraccio" ad Antonio Tajani, l'ex premier spagnolo José María Aznar si è detto "certo" che Forza Italia sia "in ottime mani con la sua leadership" e ha così espresso il suo sostegno al leader del partito fondato da Silvio Berlusconi. Lo ha dichiarato, come riporta l'Ansa, in vista del congresso del Ppe di fine aprile a Valencia, dove Tajani si ricandiderà alla vicepresidenza. "Desidero inviare un saluto speciale a tutti i miei amici di Forza Italia e augurarvi tanto successo in questo momento e tanto successo in futuro, specialmente in questi momenti in cui nel mondo stiamo vivendo cambiamenti così importanti, un cambio di epoca ad una velocità straordinariamente vertiginosa", ha affermato Aznar.

Lo ha fatto in un videomessaggio inviato all'evento di FI 'Le radici cristiane, il futuro dell'Europa', in programma domani a Pietrelcina (Benevento), uno degli appuntamenti organizzati dal partito nel percorso di avvicinamento al congresso del Partito popolare europeo. "Per questo - ha aggiunto l'ex premier spagnolo - abbiamo bisogno di partiti solidi, partiti seri, partiti con una storia, come nel caso di Forza Italia. Ricordo molto bene le numerose cose che abbiamo potuto fare insieme a Forza Italia e spero che potremo continuare a farle insieme in futuro, soprattutto con il mio amico Antonio Tajani. Gli auguro ogni successo, gli mando un forte abbraccio, e sono certo che Forza Italia è in ottime mani con la leadership di Antonio Tajani".