Inno di Mameli, Giorgia Meloni smonta le polemiche: "Il nostro orgoglio"

L'ultima follia woke tocca l'Inno di Mameli e arriva da Francamente, cantautrice torinese diventata famosa grazie a X Factor. In un video pubblicato su Instagram, l’artista ha spiegato di aver pensato di modificare l’Inno nazionale e di cantarlo prima della finale di Coppa Italia di volley femminile con parole più inclusive. In particolare, l'artista ha raccontato che avrebbe voluto modificare l’incipit "Fratelli d’Italia" ritenendolo poco rappresentativo di tutte le identità di genere. "Poi però ho scoperto che sarebbe stato vilipendio alla bandiera così mi sono detta che forse non è il caso", ha aggiunto. La vicenda ha fatto discutere parecchio e scatenato chi, da tempo ormai remoto, contrasta con il suo pensiero la deriva del politicamente corretto. Questa mattina, poi, a smontare la polemica ci ha pensato la premier Giorgia Meloni.

Con un post breve ma incisivo, la leader di Fratelli d'Italia ha replicato al polverone sollevato da Francamente senza tirarla in ballo direttamente. "L'Inno di Mameli è il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità", ha ricordato innanzitutto Meloni sui suoi profili social. "Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza", ha continuato. "'Fratelli d'Italia' è un richiamo all'identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l'Italia, viva il nostro Inno. Sempre", ha aggiunto a corredo di una foto che la ritrae sorridente davanti alla bandiera tricolore.