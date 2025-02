Se il consigliere di Obama e Biden tifa Meloni: "Gli italiani devono essere contenti"

04 febbraio 2025 a

La guerra dei dazi ingaggiata da Donald Trump spariglia le carte degli scenari economici internazionali, creando una certa confusione anche nelle posizioni della galassia democratica americana e non. La tassazione sulle importazioni colpisce la CIna e i Paesi limitrofi, Canada e Messico, ma può allargarsi presto anche all'Europa. La speranza dell'Italia e dell'Ue è il solido rapporto che si sta instaurando tra Trump e il presidente del Consiglio. "Giorgia Meloni ha fatto un lavoro molto efficace nel costruire rapporti con Donald Trump e il suo team. Ora è il momento di raccogliere i frutti di queste relazioni", commenta Alec Ross, consulente che insegna alla Bologna business school ma soprattutto spin doctor dei Democratici americani: tra l'altro ha lavorato con Hillary Clinton e ha fatto parte del team di transizione presidenziale Obama-Biden. Ebbene, l'esperto dei rapporti Italia-Usa in una intervista al Corriere di Bologna spiega che "la probabilità di dazi contro l’Europa supera l’80%". Insomma, un’ipotesi molto concreta che può colpire duramente settori strategici come il manifatturiero e l'agroalimentare.

Che fare? "È necessario un’impennata diplomatica. Meloni ha fatto un lavoro molto efficace nel costruire rapporti con Trump e il suo team. Ora è il momento di raccogliere i frutti di queste relazioni e ridurre al minimo l’esposizione dell’Italia e dei suoi prodotti ai dazi", commenta Ross che poi si sbilancia: "Onestamente, gli italiani dovrebbero essere contenti che, in questo momento, Meloni sia la loro presidente del Consiglio. Se c’è qualcuno in grado di massimizzare gli interessi dell’Italia nel dialogo con Trump, è Meloni". Insomma, nella partita dei dazi alla fine anche i Dem tifano Meloni...