Caso Almasri, Calenda si smarca dalle opposizioni: "Chiudiamola qua"

31 gennaio 2025 a

La vicenda del generale libico Almasri, accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, arrestato a Torino e poi scarcerato e rimpatriato dall’Italia con un volo speciale, continua ad alimentare il dibattito politico. L'avviso di indagine della Procura di Roma ha fatto "un danno alla nazione", ha detto la premier Giorgia Meloni, indagata insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per peculato e favoreggiamento. La sinistra, invece, è sul piede di guerra e sostiene le toghe. A sorprendere, però, è la posizione di Carlo Calenda. "Ne abbiamo discusso anche troppo": così il leader di Azione si è smarcato dalle opposizioni per chiudere la questione.

Meloni e la sfida delle toghe: "Atto voluto, i giudici vogliono governare"

"Il Parlamento è fermo, non si riesce ad andare avanti. La cosa è molto semplice: la Corte penale internazionale ha fatto una stupidaggine, il governo ha fatto una stupidaggine e la magistratura ha fatto una stupidaggine. Quindi chiudiamola qua e parliamo di cose che interessano agli italiani perché non possiamo continuare a discutere solamente di fatti di cronaca", ha aggiunto Calenda. Intanto, si è conclusa la visita di Giulia Bongiorno a Palazzo Chigi. L’avvocato e senatrice della Lega, che difenderà la premier, i ministri e il sottosegretario, ha lasciato la sede della Presidenza del Consiglio senza fare dichiarazioni. "Quando posso parlo, per adesso abbiamo scelto questo", si è limitata a dire il legale, ribadendo la linea del silenzio.