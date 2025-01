Meloni a bordo della Vespucci. La stoccata a Conte e Schlein su Santanchè: "Lezioni da questi pulpiti..."

25 gennaio 2025 a

"Questo spettacolo meraviglioso che mi state regalando è una delle emozioni più belle che abbia provato in questo incarico da presidente del Consiglio, soprattutto per i tanti significati che rappresentante Nave Vespucci: non solo una nave scuola, orgoglio delle nostre Forze Armate, è sempre stata molto di più", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni salutando l’equipaggio della Nave Scuola Vespucci a Gedda. "È simbolo di storia, sapienza, tradizione e innovazione ed è una straordinaria ambasciatrice d’Italia, come questo tour mondiale ha dimostrato ancora una volta", ha detto la premier che ha ricordato come la Vespucci "è una scuola di vita, una scuola di Italia. Racconta l’eccellenza delle forze armate ma anche dei valori e della cultura di cui siamo portatori".

"L’Italia è come questa nave. Se ognuno non fa la propria parte al proprio posto, non si può navigare", ha detto il presidente del Consiglio a bordo dell’Amerigo Vespucci. "Non si può navigare, in particolare, quando il mare è tempestoso", ha aggiunto ricordando il motto della Vespucci: ’Non chi comincia ma quel che persevera'. "Significa - ha poi spiegato - che non è l’impresa in se che fa la grandezza. È il perseverare fino a che non si è portata a compimento. Non è la meta la parte importante ma il cammino. E se non fai i sacrifici che quel cammino comporta, non sei in grado di gestire la meta. Questa è la ragione per la quale le scorciatoie sono solo un’illusione".

Prima della visita a bordo, Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti. Le proteste dei magistrati? "Credo che le proteste siano sempre legittime, a me può rammaricare questo atteggiamento dell’Anm per cui qualsiasi riforma si provi a proporre in materia di giustizia viene letta come una specie di apocalisse, una fine del mondo che bisogna rifiutare senza se e ma. Penso che non giovi neanche ai magistrati, perché quando poi ci si siede a un tavolo e ci si confronta poi dei punti di contatto si trovano - ha detto la premier - È una legittima scelta e non posso dire niente su questo, ma rispetto alla Costituzione che viene ostentata mi corre l’obbligo di ricordare che l’art. 49 dice che i cittadini hanno diritto ad associarsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. Significa che i cittadini si organizzano in partito politici, votano e decidono attraverso i programmi di chi vince le elezioni quali debbano essere le scelte della politica. Noi stiamo facendo qualcosa che è perfettamente adeguato alla Costituzione mentre io non trovo un articolo che dice che la giustizia non si può riformare".

Sul caso Almasri, Meloni ribadisce che "è stato riportato in Libia per ragioni di sicurezza. Non è stato liberato su disposizione del governo, non è stata una nostra scelta. Daremo e chiederemo chiarimenti alla Corte penale internazionale". Mentre sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè ha dichiarato: "La valutazione che va fatta è quanto tutto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro. È questa la valutazione che va fatta con il ministro Santanchè e che anzi forse deve fare soprattutto lei ed è quello su cui io attualmente non ho le idee chiare. Penso che la incontrerò, in questi giorni non sono riuscita, le mie giornate non sono state serenissime. Non era una mia priorità rispetto alle cose delle quali mi sto occupando, la situazione è abbastanza fluida ma sicuramente parlerò con Daniela". "Dopodiché rispetto al can can delle opposizioni, essere garantisti con la sinistra e giustizialisti con la destra anche no - ha aggiunto Meloni - Io ho Giuseppe Conte che mi dice che devo far dimettere un ministro che non è mai stato condannato quando ha un vicepresidente del partito condannato in via definitiva, ho Elly Schlein che invoca le dimissioni ma non chiede quelle del vicepresidente della provincia di Salerno agli arresti domiciliari per corruzione. Ecco, diciamo che le lezioni da questi pulpiti anche no. Sono giorni che sento strali di ogni genere".