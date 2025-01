Pd in frantumi, siluro di Schlein a Franceschini: “Io mi occupo di temi concreti…”

25 gennaio 2025 a

La proposta lanciata da Dario Franceschini di andare divisi al voto per battere il centrodestra? «Preferisco i temi concreti, non entrerei in questo dibattito». È la pesante risposta secca che la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervistata da Il Mattino di Padova, dà alla domanda sulla proposta avanzata ieri dall’ex segretario dem. La leader Pd si concentra su altre questioni, dal caso Almasri, all’Autonomia, passando per le dimissioni di Santanchè, fino al terzo mandato. Schlein insiste: «Meloni venga in aula a spiegare perché abbiamo liberato un terrorista libico e per quale altro motivo oscuro non fa dimettere la ministra Daniela Santanchè rinviata a giudizio». Quanto all’Autonomia «il governo deve prendere atto della sentenza della Consulta che ha colpito al cuore la riforma Calderoli e deve fermare le intese già avviate con alcune regioni come il Veneto. Detto questo, speravamo di poter sottoporre questa riforma sbagliata al voto dei cittadini e faremo battaglia in parlamento sulle norme che dovranno adottare».

Per quel che riguarda la vicenda Santanchè, «noi - dice Schlein - abbiamo chiesto a Meloni di pretendere queste dimissioni, ricordo che alla conferenza stampa del 9 gennaio Meloni disse che in caso di rinvio a giudizio avrebbe valutato che fare. Invece ancora niente. Il suo silenzio imbarazzato dimostra che c’è un problema di classe dirigente in questo governo ed è un altro segno della sua incoerenza. Aveva detto che avrebbe dato la caccia ai trafficanti nel globo terracqueo e invece li libera. La premier deve venire in aula a fare chiarezza, ancora non ci ha messo la faccia. Si nasconde dietro i suoi ministri».

Soffermandosi sul caso Almasri, la segretaria dem tuona ancora: «Ci sono aspetti per nulla trasparenti sul perché sia stato ignorato il mandato di arresto internazionale e perché sia andato un aereo italiano a prenderlo. Una vicenda di una gravità inaudita». Infine il terzo mandato, dove c’è il no dei dem: «Teniamo il punto. Il principio vale per tutti e noi dove abbiamo governato molto bene, come a Bari e in Emilia-Romagna, abbiamo trovato insieme una soluzione condivisa di continuità del buon governo». E Vincenzo De Luca in Campania? «Lavoriamo per trovare una soluzione, ma di certo non facciamo un passo indietro», il messaggio di Schlein al governatore campano che vuole ricandidarsi per un terzo mandato.