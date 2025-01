Scuola, il libro che esalta Mimmo Lucano e l'Islam: propaganda al liceo

Christian Campigli 21 gennaio 2025 a

Usare la scuola pubblica per diffondere la propaganda mondialista. Il credo di quella sinistra radicale pronta a tutto, pur di costruire una comunità di buoni contro cattivi. Necessaria per strutturare una società senza confini, senza sesso e senza tradizioni. Ha dell'incredibile la denuncia resa nota ieri dal deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.

«Basta con la becera propaganda nei libri di scuola. Ultimo caso è quello di un libro adottato presso il Liceo Fanti di Carpi, che descrive Matteo Salvini come il ministro delle peggiori politiche. Chi stabilisce questo? Si è superato ogni limite: presenterò un'interrogazione parlamentare per denunciare questi fatti indegni. Sono sempre più numerosi i casi di docenti e dirigenti scolastici che consentono, se non proprio promuovono, libri di testo sfacciatamente di parte e pregni di propaganda politica. Per noi tutto questo è intollerabile: ci opporremo in ogni modo contro questa manipolazione dei nostri studenti». In un libro, intitolato Step into social studies, in lingua inglese, si può leggere che «nel 2020 il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che ribalta molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro degli Interni Salvini».

Nel testo “Incontra la storia, fatti e persone del Medioevo” viene raccontata la vicenda di Mimmo Lucano, beatificato come una sorta di santo, perché avrebbe ripopolato «il centro storico di Riace con duecento nuovi arrivati che scappavano dalla Turchia e dall'Iraq». Sopra la foto del neo eurodeputato di Avs, si può leggere che «una delle migliori qualità dell'impero arabo islamico è stata la tolleranza. Si tratta di un valore fondamentale, che può rivelarsi molto prezioso anche per la nostra società odierna». Cioè, gli islamici, gli stessi che a Istanbul hanno trasformato una chiesa in una moschea (Santa Sofia), che considerano “infedeli” i cristiani e gli ebrei, che, ancora oggi, etichettano le donne come degli esseri inferiori e i gay come una sorta di reietti della società sarebbero un esempio di tolleranza e inclusione.

Ma non basta: è sufficiente dare un'occhiata al profilo X di Rossano Sasso per avere accesso ad un autentico vaso di Pandora. L'esponente del Carroccio ha infatti chiesto che i propri followers gli segnalassero altri testi scolastici anomali. E così, tra i mille post, è saltato all'occhio quello di Gianfranco Vecchio, che ha riportato un passaggio del manuale “L'importante è che siamo amici”, età di lettura sei anni, nel quale si può leggere: «La risposta di Errol è quella che dovremmo dare tutti ad una rivelazione del genere. Non mi importa se sei un orsacchiotto maschio o femmina. Ciò che conta è che siamo amici».