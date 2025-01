Sondaggio gela Pd-M5s: cosa pensano gli italiani di Musk. E Meloni vola

14 gennaio 2025 a

La liberazione di Cecilia Sala, le violenze di piazza che hanno seguito il caso Ramy, la polemica sulla serie M. Il figlio del secolo su Mussolini. Sono diversi i temi di politica e attualità che hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi giorni. Quali sono gli effetti sul consenso ai partiti e ai leader? Fratelli d’Italia con il 29,8% resta stabilmente il primo partito nei consensi degli italiani, guadagnando l’1,2% rispetto a tre settimane fa. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 9 e 10 gennaio. A seguire il Pd con il 23,3%, che perde 0,4 punti rispetto alla rilevazione dello scorso 20 dicembre. Al terzo posto Forza Italia con l’11,5% (+0,1%). Passando agli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,4% perdendo lo 0,3%. La Lega è stabile all’8,8%, Verdi e Sinistra al 6,1% con un -0,1. Azione al 2,6% perde lo 0,1%, Italia Viva al 2,0% cala di 0,2%, mentre +Europa è stabile all’1,8%.

In crescita il consenso degli italiani al governo. La quota di chi ha fiducia nell’esecutivo, infatti, è del 42,1%, con un +1,9% rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia il 50,2%, in calo del 2,1%. Chi ’non sa' è il 7,7% con un aumento dello 0,2%. Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani, con il consenso per la premier al 43,9%, in crescita del 2,5% rispetto allo scorso 20 dicembre, mentre il leader di Fi, al 39%, guadagna l’1,3%. Elly Schlein, terza, è stabile al 31,4%. Nella "classifica" del sondaggio Dire-Tecnè troviamo poi Giuseppe Conte, al 29,5% dei consensi con un -0,2% nelle ultime tre settimane, segue Matteo Salvini con il 27,0% e un +0,3%. Emma Bonino al 20,3% perde lo 0,2%, mentre Carlo Calenda al 18,9% cala dello 0,1%. Angelo Bonelli al 16,5% registra un +0,1%, Nicola Fratoianni al 16,2% perde lo 0,1%. Chiude Matteo Renzi con il 13,9%, -0,2% rispetto all’ultimo sondaggio del 2024.

Il sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica presentato ieri sera su Rete 4 fornisce un ulteriore elemento. I buoni rapporti tra Elon Musk e Meloni sono positivi per l'Italia? Per il 45% sì, idea opposta per il 36%.