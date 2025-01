Report, la denuncia di Concia: "Lista di proscrizione e messaggio minaccioso"

14 gennaio 2025 a

a

a

Il servizio di Report, dedicato a Silvio Berlusconi e andato in onda su Rai 3 nel corso dell'ultima puntata, ha scatenato un vero e proprio putiferio. A dare voce all'indignazione è stata, per prima, la primogenita del Cavaliere Marina, che ha parlato di "pattume giudiziario" e promesso azioni legali contro la trasmissione. C'è, però, un altro caso che riguarda il programma condotto da Sigfrido Ranucci ed è stato sollevato da Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito Democratico. "Sulla mia bacheca di Fb è arrivato un messaggio minaccioso, una lista di proscrizione di persone che hanno aderito a 'Sinistra per Israele', tra cui io, Pina Picierno, Piero Fassino tanti altri dopo la puntata di Report", ha denunciato l'ex esponente Dem via social. "Un delirio su una fantomatica lobby israeliana. Dobbiamo denunciare", ha aggiunto.

“Non è TeleMeloni, è Telemenzogna. Baiardo? Smentì lui stesso le sue accuse al Cav”

Il gruppo "Sinistra per Israele" non è stato citato durante la trasmissione ma, come si legge in rete, sarebbe stato messo nel mirino subito dopo. Stando alle ricostruzioni, infatti, il riferimento dell'ex deputata sarebbe a un contenuto spuntato sui social al termine della puntata. Un post dal titolo “I tentacoli delle lobby israeliane sul Parlamento europeo”. Tornando al servizio su Berlusconi, l'alzata di scudi è arrivata ieri da tutto il centrodestra, a partire dai forzisti: "È gravissimo che ieri sera i telespettatori italiani del servizio pubblico siano stati sottoposti ad una sequela di vigliacche menzogne", ha tuonato il partito in una nota. Dall’opposizione, invece, è arrivata la solidarietà a Report, fatta eccezione per il leader IV Matteo Renzi che ha espresso solidarietà a Marina "condividendo in toto il giudizio da lei espresso".