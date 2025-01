Elezioni Germania, l'indicazione di Tajani: “Votate per Cdu/Csu"

14 gennaio 2025 a

a

a

Le elezioni federali tedesche si svolgeranno il 23 febbraio. E in vista della tornata elettorale in Germania è arrivata una nota di FI, partito guidato da Antonio Tajani: “Forza Italia invita tutti gli italiani che vivono in Germania a sostenere la Cdu/Csu alle prossime elezioni parlamentari del 23 febbraio. Inizia la mobilitazione dei dirigenti e militanti di FI in Germania per sostenere Friedrich Merz e i nostri amici della Cdu/Csu, nel solco dei comuni valori del Partito Popolare europeo”. Il partito azzurro si schiera per il dopo Scholz.