Report, le parole di Renzi a Marina Berlusconi: "Esprimo la mia solidarietà"

Fa ancora discutere la trasmissione Report andata in onda l'altra sera durante la quale è stato nuovamente attaccato l'ex presidente del Consiglio. Tra le dichiarazioni di solidarietà anche quella di Marina Berlusconi che ha espresso la sua vicinanza a Marina Berlusconi. «In merito alla trasmissione Report esprimo solidarietà a Marina Berlusconi condividendo in toto il giudizio da lei espresso». Così in una nota Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Ma cosa aveva detto Marina Berlusconi? «Il servizio che Report ha dedicato a Silvio Berlusconi, appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico-giudiziario. Rimestando per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse, illogiche, già smentite mille volte, utilizzando prevalentemente, addirittura, brani di puntate precedenti, e dando voce a personaggi più che screditati, la trasmissione ha tentato di riesumare le infamanti, paradossali accuse di una presunta vicinanza di mio padre alla criminalità organizzata: accuse ormai vecchie un quarto di secolo e tutte regolarmente sepolte sotto le plurime archiviazioni decise - sempre su richiesta degli stessi inquirenti - dai Tribunali di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze. Accuse totalmente false finite nel nulla, insomma, così come nel nulla non potrà che finire anche l’ultima di queste inchieste, assurdamente riaperta a Firenze molti anni fa, dopo quattro successive archiviazioni». Lo scrive in una nota Marina Berlusconi, presidente di Fininvest. «Per mio padre parlano i fatti: Silvio Berlusconi è sempre stato in prima fila contro tutte le mafie. I suoi governi hanno varato normative e ottenuto risultati che nessun altro esecutivo italiano può vantare», aggiunge.