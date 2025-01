Report, "vigliacche menzogne" e "fiume di fango" su Berlusconi: la replica di FI

13 gennaio 2025 a

Il servizio dedicato a Silvio Berlusconi e andato in onda ieri sera su Rai 3 "appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico-giudiziario": così la presidente di Fininvest e figlia del Cavaliere Marina ha annunciato azioni legali contro Report, la trasmissione di politica e di attualità condotta da Sigfrido Ranucci. Forte è stata anche la reazione di Forza Italia. "È gravissimo che ieri sera i telespettatori italiani del servizio pubblico siano stati sottoposti a una sequela di vigliacche menzogne costruite per configurare un violento attacco politico di parte. Ancora una volta, la trasmissione Report ha assemblato una congerie di notizie false con l’ausilio di testimonianze anonime e strumentali interviste a dichiarati avversari politici per ledere politicamente la figura di Silvio Berlusconi, la sua storia imprenditoriale, familiare e politica", si legge nella nota ufficiale diffusa.

Marina Berlusconi contro Report: "Pattume", cosa è andato in onda

Nel mirino della primogenita del Cav e di FI ci è finito soprattutto il montaggio di "notizie false" e "testimonianze strumentali", scelte per costruire l'ennesimo attacco politico ingiustificato. "Utilizzando una costruzione artefatta di stralci di procedimenti giudiziari del passato e di indagini in corso, che nulla hanno a che vedere con l’attività politica di Forza Italia, si è cercato di condizionare in modo inqualificabile il pensiero di milioni di cittadini", ha fatto notare il partito.

Si tratta di un "fiume di fango, che non ha lesinato neppure un oltraggio agli ultimi giorni della vita del presidente Berlusconi, irridendo persino ai suoi funerali e che l’intera comunità di Forza Italia respinge con forza, chiedendosi se questo si possa ancora chiamare servizio pubblico". Quindi la richiesta ai vertici della Rai "di intervenire immediatamente per fermare questo scempio che, nella furia di attaccare Forza Italia e anche il nostro segretario Antonio Tajani, arriva anche ad aizzare il sentimento antisemita contro Israele, tacciandolo di essere la causa di tutti i mali del mondo".