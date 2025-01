Udine, corruzione elettorale: indagati il sindaco De Toni e l'assessore Marchiol

Rita Cavallaro 10 gennaio 2025 a

Corruzione elettorale per l’accordo siglato dopo il primo turno delle elezioni Comunali. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Ivano Marchiol, sono iscritti nel registro degli indagati. Il fascicolo della Procura di Udine, guidata dal procuratore Massimo Lia, è stato aperto a seguito di un esposto presentato dai consiglieri di opposizione su eventuali irregolarità riguardo all’accordo siglato subito dopo il primo turno delle ultime elezioni comunali proprio tra De Toni e Marchiol. Il primo cittadino di centrosinistra non ha al momento rilasciato dichiarazioni in merito, limitandosi a far sapere di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia.