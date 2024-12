Giustizia, il doppiopesismo della sinistra: tutti favorevoli all'amnistia. Ma la rottamazione è il diavolo

Benedetto Antonelli 29 dicembre 2024 a

La sinistra approfitta della visita del Papa nel carcere di Rebibbia a Santo Stefano per chiedere uno svuota carceri, o sotto forma di amnistia o con l’indulto. Eventualità che il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un’intervista a Libero esclude categoricamente, tracciando un piano in tre mosse per ridurre il numero dei detenuti e aprendo anche alle pene alternative. E se da un lato gli esponenti delle opposizioni, da Ilaria Salis a Riccardo Magi, insistono nella loro idea dell’amnistia, dall’altro gridano allo scandalo e si oppongono a qualsiasi ipotesi di rottamazione delle cartelle esattoriali per chi non ce la fa a pagare i debiti con il fisco. A gennaio, infatti, la rottamazione proposta dalla Lega, che non ha trovato spazio nella legge di bilancio, sarà uno dei temi principali sul tavolo del governo. Il Carroccio intende riproporre la sua storica battaglia, con la rateizzazione in 10 anni (e non in 5 come la rottamazione quater) e 120 rate in cui pagare solo la parte capitale dovuta al fisco senza interessi e sanzioni. Non solo, «sicurezza, giustizia, sostegno all’economia e iniziare a lavorare bene con la nuova amministrazione Usa, magari affiancandoli nel chiudere immediatamente i finanziamenti all’Oms», le priorità elencate dal senatore leghista Claudio Borghi.

Anche Fratelli d’Italia apre a questa ipotesi e mette in risalto la contraddizione in cui inciampa l’opposizione. «Il doppiopesismo della sinistra è risaputo, ma ci tengono a mantenere viva questa loro qualità - dice Lino Ricchiuti, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia -. Che le carceri italiane vivano da decenni situazioni critiche è risaputo. Il ministro Nordio e il sottosegretario Delmastro stanno lavorando per migliorare le condizioni degli "ospiti" e del personale e trovare soluzioni al sovraffollamento. Detto questo le parole del Santo Padre hanno rinvigorito le richieste della sinistra su eventuale indulto o amnistia. Con lo stesso vigore si scagliano contro chi parla di una sanatoria o rottamazione per i contribuenti in difficoltà con il fisco. L’evasore è colui che froda il fisco nascondendo il reddito e lo fa con tutti i suoi metodi a disposizione magari con l’aiuto anche di professionisti lautamente pagati. Il debitore fiscale che riceve una cartella esattoriale va diviso in due categorie: la prima è chi non paga nulla perché si è reso volutamente nullatenente e che quindi di eventuali provvedimenti "clementi" non ne usufruirà e la seconda che è la maggioranza, sono cittadini che non sono stati in grado, pur volendo, di adempiere agli obblighi». E fa notare: «In sintesi, per la sinistra chi è in carcere per aver commesso reati passati in giudicato merita clemenza, mentre l’onesto lavoratore che si sta rovinando la vita perché inseguito dall’agenzia delle entrate deve bollire nel suo brodo».

A proposito di debito con il fisco, ieri nell’Aula di Palazzo Madama è stato posto nel di battito anche il maxi debito con il fisco dell’hotel Plaza che fa capo alla compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino, che ne detiene il controllo insieme alla sorella. A sollevare la questione il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri: «Quelli che non pagano le tasse le stanno pagando, prima o poi anche l’hotel Plaza verserà quei 29 milioni che pare debba allo Stato italiano di cui ho letto sui giornali. Ci sono due modi per affrontare questo snodo di bilancio, o si mettono i conti a posto, come sta facendo il governo di centrodestra, o si fa come un ex presidente del Consiglio, che io stimo molto, che invita a spendere 800 miliardi di euro l’anno in Europa. Aspetto che quell’ex premier ci spieghi dove prenderli».