Todde, la profezia di Toninelli: "La punta di diamante di Conte. Al primo errore..."

Dal campo largo al campo minato. Nel Movimento 5 Stelle è tutti contro tutti e il caso Sardegna non fa che rendere i nervi ancora più tesi. Si potrebbe tornare presto al voto: è questa una delle ipotesi che emerge dalla complessa vicenda legata alla possibile decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. Danilo Toninelli, intanto, attacca frontalmente Giuseppe Conte. Ai suoi occhi, si tratta di "una questione nazionale, perché rappresentava la prima vittoria del cosiddetto campo largo". Lo sfogo dell'ex ministro è arrivato durante il programma "Controinformazione", in onda su Radio Cusano. "Todde era infatti la punta di diamante di Conte, che ora non parla perché il danno di immagine che ha subito è enorme", ha detto per porre l'accento sul silenzio rumorosissimo del leader del M5S.

E anche se "la questione rimarrà nell'ambito dell'illecito amministrativo", Toninelli non può fare a meno di pensare che "Conte e Todde dovranno capire se possono andare avanti politicamente". Quindi la profezia: "Todde sarà continuamente sottoposta al giudizio di tutti, dei tribunali e della politica, come potrà fare il suo lavoro in queste condizioni? Politicamente parlando cammina su una gamba sola, al primo errore fatto crollerà inevitabilmente", ha aggiunto. Il riferimento è al Collegio regionale di garanzia elettorale che ha fatto una dichiarazione di decadenza da consigliere regionale per la presidente della Regione Sardegna, che così facendo perderebbe anche tale carica. Sarebbero infatti state rilevate delle inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale 2024.