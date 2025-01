Vannacci, pronto il tesseramento. Poi il chiarimento sulle elezioni

06 gennaio 2025 a

a

a

Non si ferma la macchina organizzativa di Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega che negli scorsi giorni, come reso noto dall’AdnKronos, ha provveduto a registrare il marchio de ‘Il mondo al contrario’, presso l’ufficio brevetti della Ue. Da oggi, anche la pagina web de ‘Il mondo al contrario’ presenta una nuova veste grafica, con un sfondo all black, dove campeggia la scritta ‘Il MONDO AL CONTRARIO - Movimento Politico - Presto nella tua vita!’. Alla sinistra invece si legge «Il nostro sito web è attualmente in fase di sviluppo ma a breve saremo ATTIVI anche per il TESSERAMENTO. Grazie per la pazienza». In basso un contatore attivo con il conto alla rovescia per l’inaugurazione del sito del generale, prevista a fine mese.

Bufera su Salis, il video fa infuriare Vannacci: "Sediziosa, livorosa e violenta"

L’europarlamentare ha poi voluto fare un chiarimento sulle sue intenzioni: «Mai detto che il marchio ‘Il mondo al contrario’ comparirà nelle liste delle regionali, né ad altre elezioni. Durante l’intervista ho specificato che noi, come Lega, alle regionali ci saremo e saremo determinanti e che dobbiamo discutere il modo più efficace per raggiungere i risultati. Infatti ho detto ‘vedremo il modo di presentare la nostra formazione, della Lega, nel modo più efficace possibile in Toscana dove ci saremo e saremo influenti’».