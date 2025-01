Caso Todde, l'affondo di Gasparri: "Nessuno sconto se gli errori sono irreparabili"

04 gennaio 2025 a

a

a

Maurizio Gasparri all'attacco sul caso Todde, la governatrice della Sardegna che è stata dichiarata decaduta dal ruolo di consigliere regionale. La Todde ha annunciato che presenterà ricorso ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da definire.

Il caso Todde scuote il campo largo. Piga (FdI): "Se ha barato, si rivota"

"Sul caso Todde ovviamente bisognerà approfondire la vicenda, esaminando ogni dettaglio. Sappiano però i grillini o ex tali che non faremo sconti a nessuno. Hanno voluto la complicazione di ogni tipo di normativa, di ogni tipo di verifica sulle spese elettorali. E se la Todde avesse commesso errori irreparabili non avrà sconti da parte di nessuno. Non ci sarà toga rossa o giudice amministrativo compiacente che potrebbe cancellare degli errori gravi. Attendiamo, verifichiamo, senza emettere sentenze anticipate, ma sappiano che non ci saranno sconti di nessun tipo. Se gli errori di cui si parla dovessero trovare conferma, a casa. Hanno fatto i moralisti di ogni moralizzazione, sembra che non abbiano rispettato regole che invocavano per gli altri, ma che non avrebbero saputo applicare a sé stessi. E, del resto, visto chi sovraintendeva le operazioni elettorali ci vuole poco per immaginare quanta incompetenza e approssimazione ci sia stata». Lo dichiara il responsabile nazionale Enti Locali di FI, Maurizio Gasparri.