Cecilia Sala, Renzi a Meloni: "Notizie preoccupanti, riunisca i leader dei partiti"

Le ultime notizie sulla detenzione di Cecilia Sala "sono molto gravi e preoccupanti". Lo scrive Matteo Renzi, su X, per commentare gli aggiornamenti sulla reporter italiana arrestata e tenuta in isolamento nel carcere di Evin, in Iran, per aver "violato le leggi della Repubblica islamica". La giornalista, stando a quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, ha avuto modo di sentire telefonicamente i genitori e il compagno e di raccontare loro alcuni dettagli agghiaccianti del regime carcerario a cui è stata sottoposta. "Le condizioni della vita di Cecilia nel carcere di Evin appaiono lontanissime da quelle descritte dal nostro ministero degli Esteri nei giorni scorsi. Nessuno di noi vuole far mancare il proprio sostegno al Governo perché davanti all’arresto illegittimo di una cittadina italiana, a maggior ragione se giornalista, non c’è maggioranza e non c’è opposizione. C’è solo l’Italia", ha continuato il leader di Italia Viva.

Una situazione, quella in cui si trova Cecilia Sala, "molto seria" e per cui è necessario che l'Italia si mobiliti subito. Renzi si è rivolto direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "In casi come questo è giusto che la Premier riunisca subito i leader di tutti i partiti o i capigruppo. Chiedo alla Presidente Meloni di riunire in sua presenza i leader di maggioranza e opposizione o semplicemente i capigruppo già oggi. O al più tardi domani. Siamo pronti a raggiungerla a Palazzo Chigi oggi o domani, interrompendo tutti le vacanze, perché la situazione è molto più seria e più grave di come è stata descritta ai giornali". "Diamo la massima disponibilità e il massimo sostegno al Governo, ma il Governo faccia ciò che altri premier hanno fatto in situazioni analoghe in passato coinvolgendo da subito tutte le opposizioni. Cecilia deve essere liberata subito e tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte. Non c’è un minuto da perdere", ha aggiunto.