Fico, il flop nel mirino di Report. FdI: "Esposto alla Corte dei Conti"

31 dicembre 2024 a

a

a

A finire sotto la lente d'ingrandimento di Report, il programma di approfondimento giornalistico di Rai 3, sono stati il flop di Fico, il parco del cibo nato sui terreni del Caab con l'intento di attirare ogni anno sei milioni di euro di visitatori, e il tentato rilancio con il Grand Tour Italia. Nel corso dell'ultima puntata trasmessa domenica sera, con un'inchiesta dedicata all'imprenditore Oscar Farinetti, la trasmissione è tornata a fare luce su Bologna e sulla possibilità che, per compensare le perdite di chi ha scommesso sul parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, l'area assisterà presto alla nascita di due insediamenti residenziali per un totale di 2.500 nuove abitazioni. Un progetto, questo, che non ha ancora l'ufficialità amministrativa ma di cui Report ha mostrato in esclusiva una slide "riservata".

Il centrodestra ha usato parole nette. "Finalmente a distanza di tanti anni anche la stampa di sinistra sta aprendo gli occhi su una disastrosa operazione finanziaria, fatta con ingenti risorse pubbliche, il cui fallimento era annunciato e che, pur di evitarlo, le stesse amministrazioni di sinistra che l’hanno sponsorizzata, assieme al circuito economico di potere legato alla sinistra, stanno spendendo ulteriori risorse pubbliche per scongiurarla", ha affermato il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei. "Ci siamo battuti in Comune come opposizione per smontare la bufala che Farinetti e gli amministratori di sinistra continuano a sostenere di non aver 'mai ricevuto un contributo pubblico', una palese falsità vista la superficie conferita da 60 milioni del Comune. Abbiamo denunciato lo sperpero delle risorse fatto con la navetta ed ora con la linea rossa del tram, il cui tragitto è stato piegato alle esigenze di far decollare Fico". "Per questo - ha annunciato il parlamentare FdI - depositeremo un esposto alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica, perché è ora che si indaghi. È ora che si faccia chiarezza".

"Sulla situazione di Fico, nonché dell'attuale Grand Tour Italia, le risorse pubbliche utilizzate e l'utilizzo sicuramente creativo quanto dubbio delle quote del Fondo Pai (l'immobiliare dietro l'operazione Fico, ndr) bisogna fare quanto prima chiarezza", hanno scritto i consiglieri di FdI. Lo riporta il Corriere di Bologna. E ancora: "Dal settembre 2023 abbiamo chiesto un'udienza conoscitiva urgente in Comune, chiedendo di convocare in commissione il sindaco e Oscar Farinetti". Chiarezza è stata chiesta anche dal Movimento 5 Stelle, che in una nota ha invocato "trasparenza, sostenibilità e tutela del bene comune".