Centro, l'ultimatum a Schlein: Delrio, Prodi e Ruffini danno vita al progetto Comunità democratica

30 dicembre 2024 a

a

a

Giù la maschera al progetto di un nuovo Centro da parte dei cattolici democratici del centrosinistra. Gli ex Ppi, dal 18 gennaio, daranno l’avvio ufficiale di un nuovo progetto politico. Promosso da Graziano Delrio, l’evento avrà luogo a Milano e vedrà la partecipazione di figure storiche come Romano Prodi, Pierluigi Castagnetti, ed esponenti della società civile e del mondo accademico, come Ernesto Maria Ruffini.

Indietro miei Prodi: il piano anti Schlein del Professore, la mente dietro al Centro

Il progetto, denominato Comunità democratica, punta a rimettere al centro del dibattito pubblico il contributo della cultura politica cattolica, evidenziandone la rilevanza nel rispondere alle sfide contemporanee. “La cultura cattolica democratica ha sempre avuto una visione laica e strumenti capaci di generare proposte innovative,” ha dichiarato Delrio all’Ansa nello svelare il lancio del progetto. “Vogliamo far capire che la cultura politica dei cattolici democratici può dare molto al Paese, come in altri tornanti storici. Chiediamo una maggior accoglienza e spazio, nel Pd o anche fuori dal Pd”, il messaggio che sa tanto di ultimatum ad Elly Schlein. Tra le priorità del nuovo movimento ci sono temi cruciali come la crisi demografica, che secondo Delrio rappresenta una minaccia per il sistema di welfare nazionale, dalle pensioni alla sanità. Il progetto si propone di affrontare la questione con un approccio che combina il federalismo autonomista ispirato a Luigi Sturzo con una visione europea rafforzata, in linea con l’eredità di Alcide De Gasperi.

Tutto pronto per Ruffini in politica, Prodi benedice. Ma il Pd frena: grana per Schlein

L’appuntamento milanese ospiterà una serie di interventi. Prodi interverrà in collegamento, mentre Ruffini e Castagnetti parteciperanno direttamente all’incontro. Inoltre, l’evento sarà arricchito dalla presenza di accademici come Leonardo Becchetti, Elena Granata e Mauro Magatti, chiamati a contribuire con riflessioni su temi economici e sociali. Previsto anche un panel dedicato alle associazioni del laicato cattolico, per creare una rete capace di elaborare proposte concrete. “Non puntiamo a posizioni di potere - ha sottolineato Delrio - ma vogliamo far sentire la nostra voce su temi di interesse nazionale ed etico, contribuendo con idee e proposte costruttive”.