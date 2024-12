Natale, i “regali” di Fratelli d'Italia alla sinistra: virale la campagna social

25 dicembre 2024 a

Un «contratto di casa» per Ilaria Salis. Un tricolore per Elly Schlein. Mentre per Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due libri: «Le istruzioni per essere coerenti» al leader del M5s e «il libro nero del comunismo» per i due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra. Sono questi i “regali alla sinistra” dell’account ufficiale Instagram di Fratelli d’Italia.

Il post definitivo di FdI: come sopravvivere alla Vigilia con i parenti di sinistra

FdI rilancia quattro ‘card’. Nella prima si vede una Schlein, creata con l’intelligenza artificiale, che scarta un pacchetto con all’interno una bandiera tricolore, «per scoprire l’orgoglio italiano», si legge nel bigliettino, firmato «con affetto, Fratelli d’Italia». Poi c’è l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, sempre creata con l’Ia, che tiene in mano un «contratto di casa», con il timbro «Registered». Segue un fotomontaggio di Bonelli e Fratoianni con il «libro nero del Comunismo». Infine, c’è l’ex premier Conte con un altro volume: «Istruzioni per essere coerenti». «Sinistra, buon Natale da parte nostra», è il commento dell’account di FdI alla campagna social che ha fatto il pieno di like tra i sostenitori del partito di Giorgia Meloni.