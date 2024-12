Manovra, calendario serrato in Aula: le tappe fino al voto finale

18 dicembre 2024 a

a

a

Prosegue a ritmo serrato l’iter della Manovra in Parlamento. La tabella di marcia è stata definita nella Capigruppo e prevede un fitto calendario di interventi e votazioni che culmineranno nella giornata di venerdì 20 dicembre. L’esame della legge di bilancio inizierà domani, giovedì 19 dicembre, con la discussione generale fissata alle ore 8 del mattino. Le prime votazioni non avverranno prima delle 11 e saranno accompagnate dalla richiesta di fiducia da parte del Governo, in linea con quanto già annunciato. Venerdì 20 dicembre, alle ore 9.30, avranno luogo le dichiarazioni di voto sulla fiducia, seguite alle 11 dalla votazione per appello nominale. Successivamente, dalle 12.30 alle 20, l’Aula sarà impegnata nell’esame degli articoli residui della Manovra, delle proposte emendative e degli ordini del giorno.

Sempre venerdì, tra le 20 e le 21, i deputati discuteranno la Nota di variazioni al bilancio. Le dichiarazioni di voto finale sono previste tra le 21 e le 22.30, seguite dal voto conclusivo sulla legge di bilancio. Un altro punto all’ordine del giorno di venerdì riguarda le dimissioni del deputato Enrico Letta, che saranno messe al voto alle ore 12. Con questo calendario serrato, il Parlamento si avvia a chiudere i lavori sulla Manovra entro i tempi previsti, garantendo al Governo la possibilità di rispettare le scadenze di fine anno.