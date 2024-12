Inchiesta Equalize, gli spioni di Pazzali: "Dossier sottobanco a Report"

17 dicembre 2024 a

Si apre un nuovo capitolo dell'inchiesta milanese su Equalize, esplosa con gli arresti dell'ex superpoliziotto Carmine Gallo e del suo braccio destro Nunzio Calamucci. Dalle dichiarazioni di quest'ultimo, messe a verbale dal pm Francesco De Tommasi e dal sostituto procuratore nazionale Antimafia Antonello Ardituro, sembra emergere un legame diretto tra gli spioni e la trasmissione Report. Come riporta Il Giornale, Calamucci ha tirato in ballo il giornalismo investigativo guidato da Sigfrido Ranucci affermando di aver passato "sottobanco" materiale alla redazione e facendo il nome di Giorgio Mottola, uno degli inviati della trasmissione Rai.

Gallo, interrogato, aveva già accusato il suo capo Enrico Pazzali e alcuni clienti appartenenti alla categoria dei vip di essere consapevoli dell'illegalità dei metodi alla base dei dossier realizzati da Equalize. Calamucci, così come l'ex superpoliziotto, ha negato di avere hackerato il sistema informatico del Viminale, ma ha ammesso gli accessi abusivi e i pedinamenti informatici. Poi il colpo di scena. Senza aspettare una domanda del pm, il braccio destro di Gallo ha chiamato in causa il programma di inchiesta giornalistica di Rai 3, fornendo dettagli.

Stando a quanto dichiarato da Calamucci, Report, in cambio di dossier riservati, gli avrebbe fornito informazioni che Equalize poi avrebbe usato per i suoi documenti. Immediate sono state le reazioni politiche. Hanno chiesto di fare luce sui "risvolti inquietanti" dell'inchiesta i deputati di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e Francesco Filini. "Gravissimo" quanto emerso è stato definito dal presidente dei senatori di FdI Lucio Malan: "Un rapporto di torbido mutuo soccorso che configura una commistione e corresponsabilità tra una delle trasmissioni di punta del Servizio pubblico e un soggetto privato, sfruttando le sue azioni di dossieraggio illegale", ha dichiarato.