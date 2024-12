Donzelli: "Centinaia di gay in FdI, ma scherzano e sono contro l'utero in affitto"

14 dicembre 2024 a

a

a

Giovanni Donzelli, dal palco di Atreju, ha affrontato uno dei temi che spesso finiscono al centro del dibattito politico e nel mirino dell'opinione pubblica "Ci sono centinaia se non migliaia di dirigenti di Fratelli d’Italia che hanno un orientamento sessuale diverso dal mio", ha premesso il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che poi ha spiegato il suo punto di vista: "Ma si divertono a dire ’frocio' e a scherzarci su e sono contro l’utero in affitto: non per questo sono meno gay degli altri", ha chiosato.