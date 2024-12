Sondaggio Mentana, tutti i partiti: quanto pesa la guerra Conte-Grillo

09 dicembre 2024 a

La maggioranza tiene ma perde qualche decimale, la sinistra non ne approfitta, il Movimento 5 Stelle alle prese con la sanguinosa guerra interna che ha visto vincitore, almeno per ora, Giuseppe Conte su Beppe Grillo vede il segno meno. Sono alcuni elementi elersi dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 diretto da Enrico Mentana. Fratelli d'Italia, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perde lo 0,3% dei consensi e si piazza così al 28,8%. Forza Italia è l'unica a guadagnare consensi. Gli azzurri ottengono lo 0,2% e in questo modo salgono al 9,2%.La Lega perde lo 0,2% e scende all'8,7%.

Stabile il Partito democratico di Elly Schlein (22,4%). Come detto perde qualcosa il Movimento Cinque Stelle giù dello 0,2% (11,5%). Su Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,2% e sale così al 6,9%. Nel secondo cartello, in testa c'è Azione di Carlo Calenda che ottiene lo 0,3% e sale così al 3,2%. Dietro Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,1% e scende al 2,4%. In fondo: Più Europa, stabile al 2%; Noi Moderati (1,2%) e Sud Chiama Italia (1%).