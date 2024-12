Atreju fa il botto su internet: boom di interazioni per l'evento di Fratelli d'Italia

09 dicembre 2024 a

a

a

Atreju parte con il botto su internet. Ieri ha preso il via con l’accensione del grande albero di Natale al Circo Massimo, sotto una pioggia battente che non ha però scoraggiato i tanti visitatori, l’edizione 2024 della kermesse di Fratelli d’Italia che quest’anno ha come sottotitolo ’La via italiana’. La manifestazione si allunga fino a una settimana, si concluderà infatti il prossimo weekend, domenica 15 dicembre, e sarà caratterizzata da incontri e dibattiti anche con esponenti politici dell’opposizione. Ma non solo incontri e dibattiti: nel grande spazio allestito in uno dei luoghi storici più suggestivi della Capitale trovano posto, come ormai tradizione, anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino natalizio, tutto targato Fratelli d’Italia, in un villaggio di Natale da 5mila metri quadri. Nel corso della settimana, nelle grandi sale intitolate quest’anno a Marco Polo e Cristoforo Colombo, si alterneranno oltre 500 interventi e 378 ospiti. La giornata di chiusura sarà caratterizzata dall’intervento della premier e leader del partito di via della Scrofa, Giorgia Meloni.

Atreju, Bonolis e la filosofia "sti ca...". Il botta e risposta con Bertinotti

E i risultati dell’attenzione mediatica sull’evento già sono tangibili. Secondo lo studio di Arcadia “nelle ultime 24 ore la parola chiave Atreju ha incassato in rete oltre 139 mila interazioni. Questo volume di parlato ha cristallizzato anche il modo in cui gli utenti si sono relazionati alla parola chiave della ricerca. Il 72% ha manifestato un atteggiamento positivo, mentre il 28% si è espresso in modo negativo. In questo primo scorcio di analisi risultano interessanti anche i termini più utilizzati in accompagnamento ad Atreju, oltre a Meloni ci sono i riferimenti ai due principali leader delle opposizioni Giuseppe Conte ed Elly Schlein”.