Voto M5s, raggiunto il quorum. Conte festeggia e "cancella" Grillo

C'è il quorum, festeggia Giuseppe Conte che cancella definitivamente Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle a Grillo. È l'esito del secondo voto per le modifiche sullo statuto pentastellato. La seconda votazione del Movimento 5 stelle, richiesta da Beppe Grillo, conferma la prima consultazione: la figura del garante sarà eliminata, a votare a favore dell’opzione l’80,56% dei votanti. Quanto a loro, degli aventi diritto al voto si sono espressi in 58.029, ovvero il 64,90% della base e circa 4mila in più rispetto alla prima consultazione del 21-24 novembre.