Trump e Musk a Parigi, Salvini: "Il fegato dei radical chic si contorce"

A distanza di cinque anni dal devastante incendio, la cattedrale di Notre Dame è stata riaperta. L'organo ha ripreso vita e i leader mondiali hanno raggiunto Parigi. Tra questi anche Donald Trump ed Elon Musk, due figure la cui presenza avrà infastidito un'ampia fetta della sinistra. Un punto, questo, su cui Matteo Salvini ha voluto soffermarsi. "A Parigi sono arrivati anche Donald Trump e Elon Musk. Immagino il fegato e le budella che si contorcono da parte di qualche radical chic ma questo è il bello della democrazia", ha detto il leader della Lega durante una diretta sul suo profilo Facebook.

Il vicepremier, poi, è tornato sugli argomenti nazionali e ha toccato un tema che sta facendo discutere parecchio. Argomento di discussione è stato soprattutto il nuovo codice della strada: "Sulle multe non ci sono mega aumenti, come ho letto sui giornali. Aumentano invece in modo particolare le multe per chi ruba il posto ai disabili, multe salate per chi occupa il posto dei disabili", ha chiarito il ministro dei Trasporti. Idee chiare sulla questione sicurezza a Milano: "Spero che il prossimo sindaco abbia un piglio diverso", ha detto Salvini rispondendo a una domanda di un utente che gli chiedeva di "ripulire Milano".