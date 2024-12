M5S, l'attacco frontale di Toninelli a Conte: "Posso dirvelo? Alle riunioni..."

Gabriele Imperiale 04 dicembre 2024 a

Attacco frontale di Danilo Toninelli a Giuseppe Conte. L’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti del governo giallo-verde – quello guidato all’epoca dall’attuale leader del Movimento 5 Stelle – ha reagito pubblicamente al video messaggio di Beppe Grillo e ha letteralmente smontato il suo ex presidente del consiglio. Sui suoi canali social e nella sua rubrica “Controinformazione”, l’ex pentastellato ha infatti difeso a spada tratta il garante del Movimento: “Arriva con l’inno d’Europa e dice: sono ottimista. È amatissimo Beppe – Toninelli si riferisce al video in cui Grillo è apparso a bordo di un carro funebre e ha usato, a suo dire, un linguaggio e una comunicazione vincente rispetto a quella che abitualmente userebbe Conte – vi rendete conto dai formalismi rompic***i di un giuridichese e Azzecca-garbugliese del c* * o? Porca p* * *a!”.

È un Toninelli senza freni e si lascia andare a clamorose rivelazioni: “Posso dirvi una cosa che non avevo mai detto? – chiede ai suoi follower – Tante cose non ve le ho potuto dire e ve le sto dicendo piano piano, ma chi sa leggere dietro le righe sa da tanto tempo. Io non ho mai stimato Giuseppe Conte”. L’attacco è durissimo: “Ho sempre saputo che non aveva niente a che fare con il Movimento 5 Stelle, ma io mi ricordo tutte le riunioni fatte con Giuseppe che aveva due caratteristiche – spiega – La prima: non si capiva mai il punto in cui voleva arrivare. La seconda: non decideva mai, non prendeva mai una decisione”. L’ex capogruppo dei grillini è un fiume in piena: “Io invece sono pragmatico che va al punto che vuole trovare una… Insomma: mamma che co***e! Poi il piattume. Dopo tre minuti che lo ascoltavo, mi veniva da addormentarmi, come – immagino – tanti italiani che ovviamente purtroppo non votano più il Movimento”.